أفغانستان تسيطر على الاهتمام العالمي.. وبابا الفاتيكان يصلي لتعليم البنات والضعفاء

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احتلت الأوضاع في أفغانستان مساحة واسعة من الاهتمام العالمي اليوم الأحد، وسط سيطرة حركة طالبان على السلطة السياسية ومقاليد الأمور في البلاد، مما أدى إلى تصاعد المخاوف التي تتعلق بحقوق النساء بصفة خاصة وحقوق الإنسان بشكل عام.

وفي هذا السياق قال البابا فرنسيس إنه يصلي كي تستقبل دول كثيرة اللاجئين الأفغان، مشددا على ضرورة تلقي البنات ووالأولاد الأفغان التعليم، وذلك في إشارة واضحة إلى القيود التي فرضتها حركة طالبان في الماضي على تعليم النساء.

وأضاف بابا الفاتيكان أمام مئات المصلين الذين حضروا عظته الأسبوعية في ساحة القديس بطرس :«أصلى من أجل الفئات الأكثر ضعفا في لحظات الاضطراب هذه، التي يبحث فيها الأفغان عن ملاذ».

وفيما يتعلق بجهود الإجلاء من أفغانستان، قامت الولايات المتحدة قامت بإجلاء نحو 124 ألف شخص من كابول الشهر الماضي عبر جسر جوي ضخم أُقيم بقيادتها لنقل رعاياها وأفغان وغيرهم من جنسيات أخرى مع سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

في حين دعا النائب الجمهوري الأمريكي مايك والتز وزارة الخارجية إلى العمل مع منظمات غير حكومية قال إنها تحاول الحصول على الموافقة لتسيير رحلات طيران عارض لإجلاء أمريكيين وحلفاء معرضين للخطر ما زالوا يختبئون في العديد من المدن الأفغانية.

وقال النائب والتز وهو مسؤول سابق بالبيت الأبيض، إن عددا من المنظمات غير الحكومية أبلغته بوجود رحلات طيران عارض «متاحة وممولة ومستعدة للتحليق» وبأن قوائم بأسماء أطقم وركاب تلك الرحلات جاهزة، وذلك في رسالة أرسلها أمس السبت إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وأفاد والتز، وهو من قدامى المحاربين، إن مجموعات من المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المؤهلين للحصول على تأشيرات خاصة يختبئون بالقرب من المطارات في انتظار التصريح لمغادرة البلاد.

وقال إن المنظمات غير الحكومية مستعدة لإرسال قوائم الركاب الخاصة بها للسماح للحكومة الأمريكية بإجراء «فحص وترتيب للأولويات بشكل مناسب»، لكن وزارة الخارجية لم تعلق على رسالة والتز.

وعلى الجانب المقابل من الكرة الأرضية، نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مشاركة روسيا في اجتماع وزاري عبر الإنترنت لمجموعة السبع بشأن أفغانستان.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن زاخاروفا قولها :«تلقينا إشارات من برلين وباريس قبل يومين بخصوص اجتماع ما، لكن لم يتم ذكر أي شيء بشأن مجموعة السبع» .

بينما رجح تقرير لصحيفة نيكي اليابانية مشاركة الصين وروسيا في الاجتماع رغم أنهما ليسا من أعضاء المجموعة وذلك في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي للتلفزيون الرسمي.