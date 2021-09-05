حسام البدري يتطلع لسابع انتصاراته الخارجية في أفريقيا أمام الجابون

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يحل منتخب مصر الأول ضيفًا على نظيره الجابوني، مساء اليوم الأحد، بالعاصمة برازفيل، بمنافسات الجولة الثانية للمرحلة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان المنتخب المصري قد انتزع فوزًا شاقًا على حساب نظيره الأنجولي بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة في لقاء الجولة الأولى الأربعاء الماضي، بينما تلقى منتخب النمور خسارة مؤلمة في الوقت القاتل أمام مضيفه الليبي.

حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الأول في جعبته 6 انتصارات شهيرة خارجية في أدغال القارة السمراء خلال مشواره التدريبي.

البدري امتلك 5 انتصارات سابقة في أدغال القارة السمراء، خلال ولاياته مع الأهلي، قبل أن يعود بانتصار خارجي سادس خارج الديار خلال مسيرته التدريبة في ولايته الحالية لمنتخب مصر في مواجهة توجو.

باكورة انتصارات البدري خارج حدود مصر وعلى أرض منافسيه، حينما قاد الأهلي لانتصار تاريخي على حساب الترجي التونسي بهدفين مقابل هدف، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2012 بملعب رادس ويحصد اللقب مع الفريق الأهلاوي.

عاد البدري بعدها لتسجيل انتصاراً جديداً في أدغال أفريقيا على حساب توسكر الكيني بمستهل مشوار الأهلي في دوري الأبطال نسخة 2013.

تتجدد انتصارات حسام البدري خارج الميدان على المستوى الأفريقي ويحقق الأهلي فوزاً ثميناً بهدفين نظيفين على حساب القطن الكاميروني بملعب الأخير بمدينة جاروا بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2017.

وتتواصل أفراح البدري في ملعب رادس، فيقود الأهلي لانتصار ملحمي على حساب الترجي بهدفين مقابل هدف، بإياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2017.

ويقود البدري الأهلي للفوز على مونانا الجابوني بملعبه، بثلاثة أهداف مقابل هدف في إياب دور الـ 32 لدوري الأبطال 2018.

ويحقق البدري أول انتصار خارجي له في ولايته الحالية لمنتخب مصر وسادس انتصاراته في أدغال القارة الأفريقية بثلاثية يصعق بها الفراعنة المنتخب التوجولي بتصفيات الكان نسخة 2022.