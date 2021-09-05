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رئيس البنك الأهلي: طلبنا ضم لاعبين من .. وهذه حقيقة المفاوضات مع جنش

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رئيس البنك الأهلي: طلبنا ضم لاعبين من الزمالك.. وهذه حقيقة المفاوضات مع جنش رئيس البنك الأهلي: طلبنا ضم لاعبين من .. وهذه حقيقة المفاوضات مع جنش

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كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن حقيقة مفاوضات ناديه مع محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أشرف نصار، في تصريحات إذاعية: «لا أساس من الصحة، لما تردد عن دخولنا في مفاوضات مع محمود جنش، من أجل التعاقد معه، في الفترة الجارية»، مؤكدًا: «الحارس خارج حساباتنا الفنية».

وأضاف: «خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، طلب التعاقد مع بعض اللاعبين من نادي الزمالك، وعرضنا الأمر على مسؤولي القلعة البيضاء برئاسة حسين لبيب»، مضيفًا: «ننتظر قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك بشأن موافقته على رحيل هؤلاء اللاعبين من عدمه».

واوضح: «جددنا استعارة شادي رضوان، من النادي الأهلي، ومن الممكن ضم صفقات جديدة من الفريق الأحمر، خلال الفترة المقبلة».

يذكر أن البنك الأهلي دعم صفوفه حتى الآن بالتعاقد مع كل من كريم بامبو، لاعب نادي الزمالك، ومحمد هلال وأحمد سعيد، لاعبا وادي دجلة.

المصرى اليوم

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