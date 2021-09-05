السفير علي يوسف: السودان ليس لدية نيه لزعزعة أمن واستقرار إثيوبيا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد رئيس مبادرة تعزيز العلاقات السودانية المصرية السفير دكتور على يوسف أن التصريحات المضللة المنسوبة للجيش الإثيوبي، بشأن إدّعاء دخول مجموعة مسلحة عبر الحدود السودانية لإستهداف منشأة إثيوبية، هي محاولة من جانب اثيوبيا لذر الرماد في عيون شعبها الذي يعاني من أزمات داخلية خطيرة وانقسامات وحروب أهلية وذلك بمحاولة خلق عدو خارجي لصرف انتباه الشعب الاثيوبي بعيدا عما يجري في الداخل الاثيوبي.

وقال السفير على يوسف الدبلوماسي السوداني السابق: من جهة أخرى قد تكون الادعاءات الإثيوبية محاولة لتغطية اعتداء متوقع على السودان بترديد مثل تلك الاتهامات.

وأكد السفير على يوسف أن التصريحات الإثيوبية تسئ للعلاقات السودانية الإثيوبية خاصة وأن أديس أبابا ليس لديها دليل يثبت مثل تلك الادعاءات، مشيرا إلى أن الحكومة الإثيوبية تردد إدعاءات بأن الجيش السوداني يحتل اراضي اثيوبية.

وشدد السفير على يوسف على ان هذه الادعاءات كاذبة وان العالم كله يعلم أن حدود السودان واضحة بنص اتفاقية ١٩٠٢.

وقال: إذا تنكرت اثيوبيا الاتفاقية فهذا معناه أنها تتنكر من تبعية منطقة بني شنقول التي هي في الأساس ارض سودانية ويعيش بها قباءل سودانية والموقف الاثيوبي من الاتفاقية متناقض، فهي من ناحية تبني على أساسها ملكيتها لإقليم بني شنقول الذي تبني فيه سد النهضة ولا تقبل أن تكون اراضي الفشقة أرضا سودانية.

واضاف: كما أن الموقف الاثيوبي يتناقض أيضا مع مبادئ منظمة الوحدة الأفريقية التي أنشأت عام ١٩٦٣ في أديس أبابا، وقرارات اول قمة افريقية عام ١٩٦٤ التي أقرت أن الحدود الموروثة منذ فترة الاستعمار هي الحدود الشرعية في افريقيا.

واكد السفير على يوسف على ان أي محاولة للخروج عن الحدود الموروثة من الفترة الاستعمارية سيشعل القارة الأفريقية.

وقال: بخروج اثيوبيا عن الاتفاقيات والأمور الراسخة في الفكر الافريقي أمر خطير للغاية.

وأشار إلى قرار القمة الأفريقية الخاص بالحدود تحفظ عليه دولتان فقط وهما الصومال التي تعتبر أن اثيوبيا تحتل إقليم أوجادين والمغرب التي تعتبر الصحراء جزءا من أراضيها.

وشدد السفير على يوسف الدبلوماسي السوداني السابق على أن قضايا السودان مع اثيوبيا واضحة وتتمثل في مطالبته باتفاقية قانونية ملزمة لكافة الأطراف فيما يتعلق بسد النهضة الاثيوبي، مضيفا: وفيما يتعلق بالحدود الشرقية فالسودان استعاد اراضي كانت تحتلها اثيوبيا وتستغلها اقتصاديا وزراعيا منذ عشرات السنين.

وشدد السفير على يوسف على ان السودان ليس لدية أي أطماع في اراضي اثيوبية كما أنه ليس لدية أي نيه في زعزعه الأمن والاستقرار في جارته اثيوبيا خاصة وأنه اول المتضررين من الحرب الأهلية في اثيوبيا حيث استقبل السودان عشرات الآلاف من اللاجئين الإثيوبيين داخل أرضية.

وقال السفير على يوسف: أتصور أن الضغوط الأفريقية ستلزم اثيوبيا على احترام علاقاتها مع جارها السودان واحترام الحدود بينهما.