«أدعي قدرته على توظيفهم».. القبض على متهم أستولي أموال المواطنين في الاسماعيلية

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ضبطت أجهزة الأمن أحد الأشخاص بالإسماعيلية لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين وإيهامهم بقدرته على توظيفهم.

قالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (أحد الأشخاص، مقيم بالشرقية وعدد 8 آخرين) قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم مقدرته على إلحاقهم بإحدى الوظائف الحكومية، مدعياً علاقاته ونفوذه ببعض المسؤولين على خلاف الحقيقة».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين تمثل في إيهامهم بقوة علاقاته ببعض المسؤولين، وقدرته على تعيينهم بوظائف حكومية- خلافاً للحقيقة- وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين زاعماً مقدرته على تعيينهم، إلا أنه لم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها».

وتابعت: «عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية».