الإنتاج المشترك يسيطر علي أفلام الدورة الأولي لـ «الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية»

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كشف الفنان الكبير سمير صبري رئيس مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية عن ملامح أفلام الدورة الأولي للمهرجان التي تنطلق خلال الفترة من 11 وحتي 16 سبتمبر الجاري.

قال «صبري»: أن أفلام المهرجان يغلب عليها طابع الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية وبعضها والدول العربية والأوروبية وأن الدورة الأولي ستشهد تأسيس منتدي الإنتاج المشترك بين الدول الفرانكوفونية بهدف دعم مبادرات الإنتاج المشترك بين دول المنظمة

وذكر أن المهرجان ينفرد بالعروض العالمية الأولي لعدد من أفلامه ففي مسابقة الفيلم القصير يعرض الفيلمان المصريان الجميع يرتدي الأبيض من إخراج أبانوب يوسف وإذا وجدتني في القاهرة من إخراج راندا على في عروضهما العالمية الأولى.

وأضاف: في مسابقة الأفلام الطويلة يعرض الفيلمين المغربيين التائهون بحضور مخرجه سعيد خلاف وبطلته الفنانة نسرين راضي ومرجانة بحضور منتجته وبطلته الفنانة هناء بواب في عروضهما العالمية الأولي وهناك أفلاما أخرى تعرض في عروضها الدولية الأولي منها الفيلم اليوناني الخياط الذي يعرض لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.

وتابع: «صبري»: ان المهرجان يستهدف خلق قاعدة جماهيرية له بين الشباب السكندري العاشق للسينما من خلال مجموعة من الفعاليات التي ستقام في مراكز التجمع الثقافية بوسط المدينة منها ماستر كلاس تضم عدد من اللقاءات المفتوحة منها لقاء مفتوح مع النجم هاني سلامة في الساعة الواحدة ظهر يوم الأحد 12 سبتمبر الجاري ولقاء أخر مفتوح مع الفنان سمير صبري رئيس المهرجان في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم 13 سبتمبر الجاري للحديث عن تجاربهما في فنون السينما المتنوعة كما سيقام معرضا للسينما التونسية ضيف شرف المهرجان.

معروف أن مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكفونية يعرض أفلام الدول الفرانكفونية ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبون، يترأس اللجنة العليا للمهرجان الكاتب محمد سلماوي وتضم في عضويتها الإعلامية سناء منصور والإعلامية سلمي الشماع والأب بطرس دانيال.