النيابة تطلب تحريات المباحث حول حادث أتوبيس السويس.. وتصرح بدفن جثامين الضحايا

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باشرت النيابة العامة في السويس التحقيق في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بطريق "السويس_ القاهرة" الذي اسفر عن مصرع 12 وإصابة 34 أخرين،

حيث شكلت النيابة فريق عمل ضم كل من وكلاء النيابة أحمد الشناوي ومحمد الخشاب ومحمد شمس الدين ومحمد سمير ومحمد سليم والمستشار محمد عابد رئيس نيابة السويس الكلية والمستشار أيمن قطب رئيس نيابة فيصل والجناين تحت إشراف المحامي العام لنيابات السويس

وأمرت النيابة بدفن جثامين المتوفين في الحادث بينهم سائق الأتوبيس الذي توفي في الحال.

وكان فريق النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث على مسافة 1 كيلو من كمين الـ 109 بطريق "السويس_ القاهرة" اتجاه القاهرة، وأجروا معاينة للأتوبيس المنكوب وأثار الحادث واستخدام المكابح ومكان انقلاب الأتوبيس وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية حول وقوع الحادث.

كما انتقل فريق النيابة إلى مستشفى السويس العام للاستماع لأقوال المصابين في الحادث، الذين ذكروا أنهم كانوا قادمين من مدينة شرم الشيخ في رحلة مع أسرهم متجهين الي القاهرة حيث محل إقامتهم لكن الحادث وقع وتسبب في وفاة بعض أقاربهم وإصابة بعضهم بحالات خطيرة.

واضاف المصابون أن سائق الاتوبيس كان يسير بسرعة شديدة داخل حارة النقل البطئ عقب خروجه من وصلة نفق الشهيد أحمد حمدي وعندما خرج لطريق السويس القاهرة والسير بالحارة السريعة اصطدم بالحاجز الخرساني بسبب سرعته الزائدة وسقط علي جانبه الأيسر علي الطريق بعدما فشل في السيطرة علي الاتوبيس

وتبين من المعاينة المبدئية أن الاتوبيس كان يستقله نحو ٤٥ شخص ولدي خروج الاتوبيس الي الحارة السريعة وقع الحادث بسبب السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات من السائق الذي كان يسوق بتهور فسقط علي جانبه الأيسر عقب اصطدامه بالحاجز الخرساني.

وأمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الحادث وطلب تقرير مفتش الصحة

فيما قام مرور السويس بقيادة العميد عمرو انور مدير الإدارة المرور بالمحافظة برفع آثار الحادث من الطريق