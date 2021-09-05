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المتحدث العسكري: تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام 21/2022

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المتحدث العسكري: تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام 21/2022 المتحدث العسكري: تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام 21/2022

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صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور - إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) لتكون 55% بدلا من 60%.

مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

جاء ذلك حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد.

وفيما يلي نص البيان:

May be an image of ‎one or more people and ‎text that says '‎تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام الدراسى (۰۱2۱۲٢۱۱) فى إطار حرص القوات المسلحة على توسيع قاعدة الإختيار للطلبة المتطوعين للإلتحاق بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة وبالتوازى مع إنخفاض المجاميع الكلية لطلبة الثانوية العامة لهذا العام صدق الفريق أول محمد زکى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة ذكور من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمی) علوم) او الأزهرية (علمی) لتكون ٥٥% بدلا من ٠٠٠ تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات فى اللغة الإجليزية حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب /EgyArmySpox egy_army_spox‎'‎‎

المصرى اليوم

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