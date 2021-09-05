المتحدث العسكري: تخفيض نسب القبول بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة للعام 21/2022

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صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على تخفيض نسب القبول للطلبة المتطوعين لصالح المعاهد الصحية للقوات المسلحة (ذكور - إناث) من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة (علمي علوم) أو الأزهرية (علمي) لتكون 55% بدلا من 60%.

مع تفضيل الحاصلين على أعلى الدرجات في اللغة الإنجليزية حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

جاء ذلك حسبما ذكر المتحدث العسكري للقوات المسلحة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأحد.

وفيما يلي نص البيان: