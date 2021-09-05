اجتماع موسع لمحافظ قنا لمتابعة سير العمل بمدينة «الأمل الجديدة»

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عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة سير العمل بمدينة الأمل الجديدة بنجع حمادي، للوقوف على أهم التحديات التي قد تعيق حركة العمل بالمدينة الجديدة، ومحاولة حلها بشكل عاجل، جاء ذلك بحضور حازم عمر نائب محافظ قنا، والمهندس تامر سعيد السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العربية للتصنيع، ومسئولي التخطيط العمراني، والطرق، والإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، ورئيس مجلس أمناء المدينة .

اجتماع محافظ قنا

وأوضح محافظ قنا، خلال الاجتماع أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي هي التي ستتولى تنفيذ أعمال مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة الجديدة، بحيث يتم الانتهاء من كافة الاعمال في يونية ٢٠٢٢، كما أن الهيئة العربية للتصنيع سوف تنتهي من وضع المخطط العام للطرق الداخلية بالمدينة في غضون شهر من الآن، موجها مسئولي التخطيط العمراني، وهيئة المساحة بضرورة مراجعة أعمال الرفع المساحي للمدينة، والتأكد من مطابقتها للمخطط الاستراتيجي الذي تم وضعه لضمان تنفيذ الأعمال وفقا للأطر المخطط لها، مضيفا أن المحافظة بصدد عمل مسابقة لدعم المدينة بعدد من المهندسين المتخصصين بهدف التيسير على المواطنين المنتفعين في إنهاء كافة الإجراءات الفنية الخاصة بهم .

اجتماع محافظ قنا

اجتماع محافظ قنا

وتابع «الداودي» أنه تم الانتهاء من فتح الشوارع الرئيسية بالمجاورة الأولي والثانية، وتم تسليم 3100 قطعة أرض للمستفيدين، بالإضافة إلى أنه يجري نهو فتح الشوارع الرئيسية بالمجاورة الثالثة والرابعة، مشيرا إلى أن الدولة تسابق الزمن لإحداث نقلة نوعية في نمط الحياة العمرانية بالمدن الجديدة، والقضاء على العشوائيات بمختلف محافظات الجمهورية، من خلال إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، والتوسع فيما هو قائم بهدف زيادة الرقعة السكانية، الأمر الذي يسهم في تخفيف الضغط عن المدن الكبرى وعواصم المحافظات.

اجتماع محافظ قنا

يذكر أن مدينة الأمل الجديدة بنجع حمادي مقامة على مساحة 1539 فدان وتم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لها وهى مقسمة إلى 4 مجمعات تضم 14 ألف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة، فضلاً عن مناطق للخدمات«التعليمية- الصحية- إدارية- اجتماعية- ثقافية- رياضية- أمنية- بريدية- محطات وقود- مسطحات خضراء» ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة .