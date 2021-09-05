بدعوى توظيفها .. «الداخلية» تضبط متهمًا استولى على مبالغ مالية من المواطنين في سوهاج

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 5 أشخاص- مقيمين بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام (تاجر سيارات- مقيم بمحافظة سوهاج) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح شهرية من قيمة رأس المال بالمخالفة لأحكام القـانــون، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ مالي من الشاكين وتوقف عن سداد أصول المبالغ وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية المشار إليها دون رد.

وأضافت التحريات بوجود آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.