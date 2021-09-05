موظفة أمام «الأسرة» ..«قاللى أحمدى ربنا أنى برجعلك بالليل»

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أقامت موظفة دعوى «الدفع لا الحبس» أمام محكمة الأسرة، ضد طليقها رجل الأعمال عن متجمد النفقة بعد ان تقاعس في سدادها لطفله، وقالت المدعية أن طليقها رغم ثرائه إلا إنه يتعنت معها في تنفيذ حكم المحكمة الصادر بإلزامه بدفع 4 الالف جنية نفقة شهرية لطفله .

قالت المدعية انها انفصلت عن زوجها منذ عام و11 شهر، نتيجة خلافات متراكمه خشيت أن تؤثر على نفسية طفلها الرضيع، موضحة أن طليقها لم يراعى بانه يعيش في مجتمع شرقى له عادات وتقاليد، واعتاد على الخروج في أماكن غير لائقه ،وكان هذا سبب الخلاف بينهما وتركها مسكن الزوجية أكثر من مرة رغم انها متزوجة منذ3 سنوات .

وتابعت المدعية «نشات في جو أسرى مستقر يحافظ على العادات والتقاليد، وعقب زواجها وجدت أن زوجها تختلف نشاته عما اعتادت عليه، حاولت التغير منه واقناعه الالتزام بالاصول إلا انه كان يستهزئ بكلامها ويتصرف بطريقة غيرمقبولة مع أهلها والذين قرروا مقاطعته وعدم ادخاله مسكنهم»

وأشارت بانها اكتشفت بعد 7 أشهر من الزواج، أن زوجها له علاقاته نسائية مشبوهة، وعندما عاتبته غضب وقال لها «احمدى ربنا انى برجعلك بالليل»، تدخل والدها للحد من أفعاله إلا انه أصر عليها وقال له «انا بخرج مع أصدقائى وزميلاتى للانبساط وان بنتك معقدة ورفضت الخروج معى»

قررت الزوجه بعد تعنت زوجها في الانفصال، الطلاق إلا انه رفض، فاقامت دعوى خلع لاستحالة العشرة وقبلت المحكمة دعواها .