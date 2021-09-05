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بها مطبخ وبوتجاز محمول.. تويوتا سيينا كامبر: منزل متنقل على عجلات (صور)

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بها مطبخ وبوتجاز محمول.. تويوتا سيينا كامبر: منزل متنقل على عجلات (صور) بها مطبخ وبوتجاز محمول.. تويوتا سيينا كامبر: منزل متنقل على عجلات (صور)

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شاحنات الكارافانات كبيرة الحجم، فنادرًا ما نرى سيارة ميني فان عادية تم تجهيزها لتقوم بمهمة الكارافانات.

لكن هذا الأمر أصبح واقع، إذ تعمل شركة Oasis Camper Vans بشكل أساسي على تحويل سيارات الميني فان من تويوتا سيينا إلى منزل متنقل على عجلات، وعلى الرغم من أن حجمها صغير نسبياً فهي مليئة بالمميزات.

وبحسب motor 1، تبدأ تكلفة التحويلات من 9800 دولار، ومع ذلك، في المتوسط ​​ينفق العميل حوالي 12000 دولار، بالإضافة إلى تكلفة توفير السيارة، كما تعمل الشركة مع الماركات والموديلات الأخرى، على الرغم من أن تحويلها أغلى قليلاً.

فيما تقدم السيارة الكثير من المميزات التي يحتاجها الشخص لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في الهواء الطلق، بما في ذلك حوض المطبخ والبوتجاز المحمول.

كما تمت إزالة مقاعد الصف الثالث من الخلف، مما يمنح Oasis Campers مساحة لتثبيت المطبخ، بما في ذلك الثلاجة، ويتم تصريف الحوض بمضخة يدوية، والذي يتم ضخه إلى جالونين من المياه العذبة.

وتحتوي السيارة أيضًا على حجرة تخزين أسفل المطبخ لتخزين المزيد من الأشياء، ويوجد داخل منطقة الكابينة الرئيسية مقعد صغير ومقعد يتحولان إلى سرير.

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سيارة «تويوتا سيينا كامبر»، تعد بمثابة منزل متنقل على عجلات، حيث تحتوي بداخلها على مطبخ كامل وسرير ومكتب، وغيرها من أساسيات المنازل
سيارة «تويوتا سيينا كامبر»، تعد بمثابة منزل متنقل على عجلات، حيث تحتوي بداخلها على مطبخ كامل وسرير ومكتب، وغيرها من أساسيات المنازل
سيارة «تويوتا سيينا كامبر»، تعد بمثابة منزل متنقل على عجلات، حيث تحتوي بداخلها على مطبخ كامل وسرير ومكتب، وغيرها من أساسيات المنازل
سيارة «تويوتا سيينا كامبر»، تعد بمثابة منزل متنقل على عجلات، حيث تحتوي بداخلها على مطبخ كامل وسرير ومكتب، وغيرها من أساسيات المنازل
سيارة «تويوتا سيينا كامبر»، تعد بمثابة منزل متنقل على عجلات، حيث تحتوي بداخلها على مطبخ كامل وسرير ومكتب، وغيرها من أساسيات المنازل
سيارة «تويوتا سيينا كامبر»، تعد بمثابة منزل متنقل على عجلات، حيث تحتوي بداخلها على مطبخ كامل وسرير ومكتب، وغيرها من أساسيات المنازل
سيارة «تويوتا سيينا كامبر»، تعد بمثابة منزل متنقل على عجلات، حيث تحتوي بداخلها على مطبخ كامل وسرير ومكتب، وغيرها من أساسيات المنازل

المصرى اليوم

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