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بالصور.. شركة Floating Motors تُطلق زوارق مائية شخصية تشبه السيارات ()

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بالصور.. شركة Floating Motors تُطلق زوارق مائية شخصية تشبه السيارات (فيديو) بالصور.. شركة Floating Motors تُطلق زوارق مائية شخصية تشبه السيارات ()

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اشتهرت المراكب الشخصية بأنماطها المعروفة، لكن ترغب شركة جديدة تسمى Floating Motors في تغيير ذلك النمط السائد.

إذ تريد الشركة إعادة إنشاء المراكب المائية الشخصية من خلال إعادة تخيل بعض أكثر السيارات شهرة في العالم كقوارب أنيقة المظهر تطلق عليها «Resto-Floating»، وذلك من خلال الدمج بين تصميمات السيارات والقوارب، لصنع سيارات مائية.

وبحسب موقع Floating Motors، تمتلك الشركة معرضًا للتصميمات التي تعيد إنشاء سيارة الميني ، جاكوار إي تايب، فولكس فاجن نوع 2، ووغيرهم الكثير، في هيئة قوارب مائية.

فيما تتميز فولكس فاجن المائية بسطح علوي وفتحة خلفية تفتح لتشكل منطقة صالة ومنصة غوص، بالإضافة إلى سلم لمساعدتك على الخروج من . تخيل تحويلها إلى عربة نقل مائية.

وتقدم Floating Motors أيضًا إنشائها الجديد بثلاثة أنواع مختلفة من الهياكل وهم، طوف، تقليدي، أو رقائق معدنية، وتقدم أيضاً الشركة 5 طرازات في الوقت الحالي، بمحركات، ومحركات كهربائية خارجية تنتج ما بين 40 و240 حصانًا.

أيضًا تصرح الشركة بأنه يمكن استخدام السيارات المائية في أغراض مختلفة، بما في ذلك «التاكسي» والذي سيكون وسيلة رائعة للتنقل بين الماء.

وتعود فكرة تصميم السيارات المائية إلى عام 2010، وبدأت التصميم عام 2012، فيما سلمت أول منتج من السيارات المائية عام 2016.

جدير بالذكر أن Floating Motors مشروع مشترك بين الشركة الإيطالية Jet Capsule S.r.L، وشركة Lazzarini Design Studio

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المصرى اليوم

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