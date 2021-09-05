الأهلي يقدم عرضاً لضم مهاجم الإنتاج الحربي

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اعترف مسؤولو الانتاج الحربي بتلقيهم عرضاً من النادي الأهلي من أجل ضم أحد لاعبي فريق العجلات الحربية، الذي ودع منافسات الدوري الممتاز، وهبط إلى الدرجة الثانية.

وقال اللواء أشرف عامر، رئيس نادى الإنتاج الحربى، أن بعض مسؤولي الأهلي تحدثوا معه في الساعات الأخيرة من أجل الحصول على توقيع اللاعب مصطفى البدري هداف الفريق.

وبذلك ترتفع العروض لدّى مسؤولي نادي الإنتاج الحربي لبيع اللاعب إلى ثلاثة عروض، في ظل تقدم ناديي الزمالك وفاركو بطلبين للنادي الحربي من أجل ضم نجمه الواعد.

وفجّر رئيس نادي الإنتاج الحربي مفاجأة بالكشف عن أن رغبة اللاعب هي ارتداء قميص النادي الأهلي في الفترة المقبلة.

وتألق مصطفى البدري، مع فريق الإنتاج الحربي في الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 11 هدفاً لفريق العجلات الحربية، وهو مرتبط بعقد مع النادي ينتهي في يونيو 2023.

ويرغب مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي في الحصول على 10 ملايين جنيه للموافقة على بيع اللاعب الشاب، وهو المقابل الذي لم يتقدم به أي نادٍ لضمه، حيث كان العرض الأكبر حتى الآن من الزمالك وبمقابل 7 ملايين جنيه.