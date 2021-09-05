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يستعد منتخب مصر لخوض مباراة مهمة جداً مساء اليوم الأحد، أمام نظيره المنتخب الجابوني، ضمن الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتحمل مواجهة الليلة الرقم 4 في تاريخ المواجهات بين المنتخبين حيث التقيا من قبل في 3 مباريات، منها واحدة فقط رسمية.

ويتفوق المنتخب المصري في تاريخ مواجهاته مع أبطال الجابون حيث حقق الفوز في المباريات الثلاث، محققاً العلامة الكاملة في الانتصارات على نظيره الجابوني.

وخلال هذه المباريات الثلاث نجح منتخب مصر في تسجيل 10 أهداف في شباك المنتخب الجابوني بينما لم تهتز شباكه بأي هدف من لاعبي المنافس.

ونتعرف في السطور التالية على نتائج هذه المباريات الثلاث، بين منتخبي مصر والجابون:

أقيمت في 28 مارس سنة 1994، على ملعب الشاذلي زويتن في تونس، وكانت ضمن دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي احتضنتها قرطاج، وانتهت بفوز الفراعنة برباعية نظيفة، سجلها كل من: بشير عبد الصمد (هدفان) وأيمن منصور وحمزة الجمل.

أقيمت في السادس من يناير سنة 2002، وكانت مباراة ودية، احتضنها ملعب أسوان، وانتهت بفوز مصر برباعية جديدة، سجلها هذه المرة، كل من: أحمد صلاح حسني، حسام حسن، عبدالحليم علي وعبدالظاهر السقا.

أقيمت المواجهة الأخيرة بين مصر والجابون منذ 17 سنة، وتحديداً في 29 مايو 2004، وكانت مباراة ودية أيضاَ وفاز منتخب مصر بثنائية للهدّاف العملاق حسام حسن.