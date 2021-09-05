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تدين الهجوم الإرهابي بكركوك وتؤكد تضامنها الكامل مع العراق

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مصر تدين الهجوم الإرهابي بكركوك وتؤكد تضامنها الكامل مع العراق تدين الهجوم الإرهابي بكركوك وتؤكد تضامنها الكامل مع العراق

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أدانت ، اليوم الأحد، الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع مساء أمس بمحافظة كركوك، وأسفر عن وفاة وإصابة عدد من قوات الشرطة العراقية الباسلة.

وتقدمت مصر، حكومة وشعبًا، بخالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب العراق الشقيق، ولذوى الضحايا الأبرياء، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع العراق الشقيق فيما يتخذه من إجراءات لحماية أمنه واستقراره، واستئصال آفة الإرهاب البغيضة من كافة ربوعه، مؤكدة ثقتها في أن مثل تلك الأعمال الدنيئة لن تزيد العراق الشقيق إلا إصرارًا على دحر الإرهاب وداعميه.

المصرى اليوم

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