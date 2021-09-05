«المحامين العرب»: القمة الثلاثية ردت على كافة التجاوزات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

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قالت الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب، نتائج مباحثات القمة «المصرية الأردنية الفلسطينية»، التي عقدت في القاهرة أمس الخميس، بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، تؤكد أن القمة عقدت في توقيت هام، وردت على كافة التجاوزات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

وصرح المكاوي بن عيسى، الأمين العام للإتحاد، في بيان صحفي، إن القمة ناقشت مستجدات القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب الأولى مؤكدة أن لا تنازل أو تهاون في حق من حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وأن القمة تطرقت إلى كافة جوانب وتفاصيل القضية الفلسطينية، بتأكيدها على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني، ورفضها لكافة تجاوزات إسرائيل بسياستها الاستيطانية ومصادرتها للأراضي بالمناطق المحتلة وتهجيرها للفلسطينيين والاعتداء على حقوق أهالي حي الشيخ جراح، وتأكيدها على الحفاظ وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

‎وعبر «بن عيسى»، عن سعادته باستضافة القاهرة للقمة، ودعم مصر الدائم، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكافة القضايا العربية بصفة عامة، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة برعايتها المستمرة للحوار الفلسطيني الفلسطيني، ودورها البارز في إعادة إعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، في مايو الماضي، ودعمها السخي لتخفيف معاناة سكان القطاع.

‎كما أشاد أمين عام الاتحاد، بجهود العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في دعم القضية الفلسطينية، وبالوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس والحفاظ على هويتها.

‎وأكد أن موقف الاتحاد الثابت والتاريخي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني حتى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية المحتلة.