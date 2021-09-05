«سياحة النواب»: استهداف ابواب الخير لـ 5 ملايين مواطن تحول كبير

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قالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب إن احتفالية أبواب الخير التي نظمها صندوق تحيا مصر وأقيمت اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى تؤكد مدى الجهد الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية لمد شبكة الحماية الاجتماعية والمبادرات بقيادة فخامة الرئيس وحرصه على تعميق العمل الخيرى وتطويره في مصر لإحداث نقلة نوعية كبيرة في حياة المواطنين وتحسين معيشتهم وتوفير حياة كريمة لهم بالمشاركة المجتمعية من خلال هذا العمل لينعكس على المجتمع والمواطنين في العديد من المجالات .

و اضافت «على» في تصريحات لها اليوم الاحد، أن استهداف حوالي ٥ مليون مواطن من خلال العمل الخيرى شيء عظيم يحسب للدولة المصرية وحرصها على التحول الكبير في حياة المواطنين وتوفير لهم المسكن المناسب بمختلف محتوياته، واشارت إلى حرص الريس على إحياء فكرة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الخيري بالمجتمع المصري بمختلف فئاته لينعكس ذلك على المواطن سواء في التعليم أو الصحة أو الإسكان وغيرها من الخدمات والمشروعات التي تساهم في تحسين معيشة المواطنين.

و تابعت أن العمل الخيرى فرصة لتعزيز المشاركة الاجتماعية والإسهام في مد مظلة الخير وتعميقه ليتم رفع آثار الأضرار المترتبة على الأزمات الإنسانية، كما أنه يساهم في القدرة على دعم الخدمات العامة في مجالات عديدة لصالح فئات كثيرة في المجتمع، مضيفة أن ترسيخ العمل الخيري عند الأجيال المقبلة وإرشادهم وتدريبهم للمشاركة في الاعمال الخيرية أمر هام لابد منه خلال المرحلة القادمة .