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"الجبيل الصناعية" المحطة الأولى لجولة واعد لريادة الأعمال ٢٠٢١

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"الجبيل الصناعية" المحطة الأولى لجولة واعد لريادة الأعمال ٢٠٢١ "الجبيل الصناعية" المحطة الأولى لجولة واعد لريادة الأعمال ٢٠٢١
يستعرض خلالها أفكارًا ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم متميزة

تستضيف مدينة الجبيل الصناعية، يوم غدٍ أولى جولات واعد لريادة الأعمال، التي ينظمها مركز أرامكو لريادة الأعمال "واعد"، والهيئة الملكية بالجبيل، وذلك بقاعة المؤتمرات بالفناتير بالجبيل الصناعية.


وتهدف جولة واعد إلى البحث عن أبرز رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة، حيث سيقوم "واعد" بزيارة 6 مدن سعودية هي الجبيل الصناعية، وينبع، وجدة، والرياض، والمدينة المنورة، إضافة إلى مكة المكرمة، يستعرض خلالها أفكاراً ابتكارية ومتطورة تتنافس على برامج دعم متميزة، مثل المشاركة في رأس المال الجريء بقيمة تصل إلى ١٩ مليون ريال، وبرنامج القروض تصل إلى ٥ ملايين ريال وبرنامج الاحتضان.


وسيتعاون مركز "واعد" مع شركائه الإستراتيجيين الهيئة الملكية للجبيل وينبع، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، ونماء المنورة، ووادي مكة، لاختيار جيل جديد من رواد الأعمال ذي الأفكار المتميزة التي من شأنها فتح آفاق اقتصادية جديدة وتوفير فرص عمل لجميع السعوديين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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