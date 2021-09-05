«عطية»: تقديم طلبات المعاش اعتبارا من أول يناير وحتى آخر أكتوبر ‏

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أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، إيضاحا بشأن موعد تقديم طلبات ‏المعاش، وذلك لرفع الضرر عن الأعضاء الراغبين في الإحالة للمعاش.

وجاء بنص البيان، الذي نشرته صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:‏ «بعد الاطلاع على قانون المحاماة، ‏وعلى المادة 207 من هذا القانون، وحيث جرى العمل من نحو خمس عشرة سنة على أن تقدم طلبات المعاش في شهر أكتوبر على التحديد». ‏

وأضاف: «وحيث أن ما جرى عليه العمل طوال هذه السنين خطأ فاحش ناتج عن عدم قراءة النص قراءة جيدة فاهمة، وبالرجوع إلى النص، يبين أنه قد نص صراحة بحصر اللفظ على أنه: «تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابة إلى النقابة حتى آخر شهر أكتوبر من كل سنة»».

‏وتابع: «والنص بالغ الوضوح في أن آخر أكتوبر هو خط النهاية للسنة التي تبدأ من أول يناير، وإذْ أوذى وأضير كثيرون بغير حق نتيجة هذا الفهم المغرق في الخطأ لنص القانون، ودفعًا لهذا الضرر، فإننا قد رأينا توضيح ما هو واضح، وهو أن تقدم طلبات الإحالة إلى المعاش كتابةً إلى النقابة اعتبارًا من أول يناير من كل عام، وحتى آخر أكتوبر من ذات العام».