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سقوط مسجل خطر بحوزته آلي ومخدرات في أشمون

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سقوط مسجل خطر بحوزته آلي ومخدرات في أشمون سقوط مسجل خطر بحوزته آلي ومخدرات في أشمون

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط شخص، له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أشمون في المنوفية، لاتجاره في المواد المخدرة، وبحوزته سلاح نارية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية، ممارسة أحد الأشخاص، نشاطًا إجراميًا فـي الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذًا من دائرة مركز شرطة أشمونن مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته بندقية آلية وعدد من الطلقات، وكمية من نبات البانجو، وكمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

اتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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