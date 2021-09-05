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نائب يدعو المزراعين للاستفادة من قروض تحديث الري

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نائب يدعو المزراعين للاستفادة من قروض تحديث الري نائب يدعو المزراعين للاستفادة من قروض تحديث الري

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دعا النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب، المزارعين بالاستفادة من القروض التمويلية غير المسبوقة والتى توفرها الدولة حاليا لمشروع تحديث الري خاصة أن القرض بدون فائدة وعلى عشر سنوات، مؤكداً أهمية استفادة المزارعين على مستوى الجمهورية من هذه القروض.

وقال النائب في بيان أصدره اليوم، إن توفير هذه القروض للفلاحين بدون فوائد على 10 سنوات، هو خطوة في تنفيذ برنامج الرئيس لترشيد استخدامات مياه الري، ونجاح لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء في التحول لنظم الري الحديث.

ولفت النائب إلى ما تم تنفيذه في المشروع القومى الخاص بتبطين الترع، مؤكداً أن هذا المشروع له أهمية في تقليل الهدر من مياه الري، مؤكداً أن نظم الري الحديثة، تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد المياه وتخفيض تكاليف الإنتاج من التقاوى والأسمدة والطاقة.

المصرى اليوم

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