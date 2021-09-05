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محافظ المنيا يتابع وصول مجموعة من الأجهزة الطبية لتطوير مستشفى الصدر والحميات

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محافظ المنيا يتابع وصول مجموعة من الأجهزة الطبية لتطوير مستشفى الصدر والحميات محافظ المنيا يتابع وصول مجموعة من الأجهزة الطبية لتطوير مستشفى الصدر والحميات

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قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مديرية الصحة بالمحافظة تسلمت مجموعة متنوعة من الأجهزة الطبية لدعم مستشفى صدر المنيا والحميات في إطار المرحلة الثانية لتطوير المستشفتين، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم منظومة القطاع الصحي بالمحافظة.

وأضاف المحافظ خلال تفقد السيارات المحملة بالأجهزة أمام ديوان عام المحافظة، أن النهوض بالقطاع الصحي يأتي على رأس أولويات واهتمامات الدولة المصرية وقيادتها السياسية، وعلى رأسها السيد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، مضيفاً أن الدولة المصرية تعمل على توفير كافة سبل الرعاية والتدريب لجميع أبنائها من مقدمي الخدمة الطبية، مع توفير جميع الأجهزة والتجهيزات الطبية بمستشفيات المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، واللواء أ.ح ياسر عبدالعزيز رئيس مدينة المنيا.

وأكد محافظ المنيا، أن الأجهزة تأتى في إطار التطوير الذي طال المستشفتين ولمواجهة الموجة الحالية من تحسبا لزيادة عدد المصابين في المستشفيات المخصصة لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا.

من جانبه، أوضح الدكتور محمد النادى، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم وصول 39 سرير رعاية و40 سرير داخلى و12 جهاز تنفس صناعى، مشيراً لاستمرار التنسيق الدائم مع وزارة الصحة لتقديم الدعم الكامل لكافة مستشفيات المحافظة.

محافظ المنيا يستقبل تجهيزات الصدر والحميات
محافظ المنيا يستقبل تجهيزات الصدر والحميات

المصرى اليوم

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