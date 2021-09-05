«المحامين»: «الدستورية العليا» تهدي النقيب 50 نسخة من مجلتها

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أعلنت نقابة المحامين، عن إهداء المستشار الدكتور عبدالعزيز سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، رجائي عطية،نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، 50 نسخة من مجلة «الدستورية» عدد إبريل 2020، والتي تصدرها المحكمة الدستورية العليا.

وجاء في خطاب نائب رئيس المحكمة، رئيس تحرير المجلة، الوارد إلى النقيب العام، أنه في حالة الرغبة في الاشتراك السنوي في المجلة، للسادة المحامين أعضاء النقابة، فإن قيمة الاشتراك السنوي 70 جنيهًا شاملة مصروفات البريد، (قيمة العدد الواحد 15 جنيهًا)، كما يمكن الشراء مباشرة من مقر المحكمة.