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عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»

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شيرين عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة» عبدالوهاب تعتذر لجمهور جدة بسبب أدائها: «الحفلة اللي فاتت كنت متوترة»

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اعتذرت الفنانة عبدالوهاب لجمهورها في جدة عن الأداء الذي غنت به خلال حفلها الأول الذي أقيم يوم الخميس الماضي في جدة.

قال «عبدالوهاب» خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «ET بالعربي» بعد إنهاء حفلها الثاني: «أنا بعتذر إن أنا في الحفلة اللي فاتت كنت متوترة بس والدتي أنتم عارفين الظروف، وأنتم مقصرتوش وألف شكر لدعواتكم، ويا رب إنهاردة أكون قد المستوى المطلوب، وشكرًا لكم يا حبايب قلبي».

كانت شيرين عبدالوهاب قد طلبت من الجمهور الدعاء لوالدتها أثناء تأديتها حفلها الأول في جدة، حيث كانت بالمستشفى، وهو ما جعل شيرين تشعر بالتوتر أثناء الحفل.

المصرى اليوم

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