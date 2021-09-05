«الداخلية» تواصل جهودها لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

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أعلنت وزارة الداخلية مواصلة ل الاجهزة الامنية لمكافحة جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مخزن كتب خاصة بأحد مؤسسات الطبع والنشر والتوزيع ،كائنة بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة) بتخزين كميات كبيرة من الكتب الدراسية الخارجية «بدون ترخيص» من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى إدارة تلك المنشأة دون ترخيص»

وأضافت: «عقب تقنين الإجراءت تم إستهداف المخزن المشار إليه، حيث تم التقابل مع (أمين المخزن) وبالتفتيش في حضوره أمكن ضبط (183500 نسخة من كتب دراسية خارجية بدون تصريح من الجهات المختصة) وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر أنه أمين المخزن والمسئول عن تلك المخالفات مالك المخزن ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية»