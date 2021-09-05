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الكويت.. رصد إصابة جديدة بـ"دلتا" لمسافر قادم من الخارج

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الكويت.. رصد إصابة جديدة بـ"دلتا" لمسافر قادم من الخارج الكويت.. رصد إصابة جديدة بـ"دلتا" لمسافر قادم من الخارج
"الجارالله": جرى إخضاعه للعزل الوقائي وفق الإجراءات الاحترازية

الكويت.. رصد إصابة جديدة بـ

أعلن مسؤول كويتي، الأحد، رصد إصابة جديدة بمتحور "دلتا" شديد العدوى، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الإطار.

وقال رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمواجهة خالد الجارالله في تغريدة عبر "تويتر" إنه عن رصد حالة إيجابية للمتحور دلتا لمسافر من دول ذات عدوى نشطة بالمتحور".

وأضاف "الجارالله" وفق "سكاي نيوز عربية" أنه تم اكتشاف إصابة الشخص المعني بعد إخضاعه لفحص فيروس كورونا الإجباري عند الوصول، مشيراً إلى أن المصاب يخضع للعزل الوقائي.

وكانت الكويت أعلنت في يونيو الماضي تسجيل أول إصابات بالفيروس الذي ظهر للمرة الأولى في الهند.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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