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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة قاموا بالصيد المخالف في المجمعة

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"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة قاموا بالصيد المخالف في المجمعة "الأمن البيئي" تضبط مخالفين لنظام البيئة قاموا بالصيد المخالف في المجمعة
عُثر بحوزتهم على 70 طيرًا مصيدًا وبندقية هوائية وشبكة صيد وجهاز جذب

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين مخالفين لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات صيد بإحدى الاستراحات في محافظة المجمعة.


وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن المخالفين ارتكبوا مخالفات الصيد داخل الاستراحات، والصيد باستخدام الشباك، وأضاف أنه عُثر بحوزتهم على (70) طيرًا مصيدًا، وبندقية هوائية، وشبكة صيد، وجهاز جذب للطيور، وذخائر متنوعة، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.


وبين أن عقوبة الصيد داخل الاستراحات غرامة تصل إلى مليون ريال، وعقوبة استخدام الشباك في الصيد غرامة تبلغ (100) ألف ريال، كما تبلغ عقوبة استخدام جهاز جذب الطيور غرامة تبلغ (50) ألف ريال، وسيتم تحديد غرامة المصيد حسب نوعه من الجهة المختصة، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية.


وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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