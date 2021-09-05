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لماذا سيطرت "طالبان" على أفغانستان بسرعة؟ "رئيس أركان أمريكا" يكشف

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لماذا سيطرت "طالبان" على أفغانستان بسرعة؟ "رئيس أركان أمريكا" يكشف لماذا سيطرت "طالبان" على أفغانستان بسرعة؟ "رئيس أركان أمريكا" يكشف
قال: القوات الأفغانية تشكّلت مثل جيوش الغرب.. لم تكن جاهزة لمثل هذا الوضع

لماذا سيطرت

قال رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال مارك ميلي: إن "طالبان" تمكنت من الاستيلاء على السلطة في أفغانستان؛ بسبب عدم ثقة الشعب في .

وبحسب " اليوم"، قال "ميلي" في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، اليوم الأحد: "أحد الأسباب الرئيسية لما حدث في أفغانستان هو، بالطبع، الفساد في الحكومة. الشعب لم يثق بالسلطات. لقد رأيتم ما حدث، القيادة سقطت حرفياً".

وأوضح أن سقوط الحكومة الأفغانية حدث بشكل أسرع بكثير مما كان متوقعاً، وأضاف أن "القوات المسلحة الأفغانية تشكلت على صورة ومثال جيوش الدول الغربية، واتضح أنها لم تكن جاهزة للعمل في مثل هذا الوضع".

وكثفت حركة "طالبان" في بداية أغسطس، هجماتها ضد القوات الحكومية في أفغانستان، وتمكنت من دخول العاصمة كابل في 15 أغسطس الماضي والسيطرة على القصر الرئاسي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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