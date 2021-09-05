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قال النائب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ، إن اشادة الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بدور مصر في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومنع المهاجرين غير الشرعيين من التسلل إلى الدول الاوروبية يؤكد نجاح التجربة المصرية .

و اضاف «الصالحى» في بيان له اليوم الاحد ، ان نجاح مصر في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لم يأت من فراغ وإنما جاء من خلال مجموعة من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نفذتها الدولة المصرية في مقدمتها رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى باعادة وزارة الهجرة واختيار السفيرة نبيلة مكرم لتتولى منصب وزير الهجرة والمصريين بالخارج

التي قامت بجهود كبيرة في عقد العديد من الندوات والجولات لتوعية الشباب بمخاطر الهجرة غير شرعية. اضافة إلى العديد من الفعاليات التي استهدفت مواجهة الهجرة غير الشرعية وتشجيع سبل الهجرة الآمنة، كما عملت على توفير العديد من فرص التدريب للمجال في الأعمال الفندقية والحرفية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، كما أطلقت حملة «قبل ما تهاجر فكر وشاور» لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم التوعية الكافية لأبنائنا، ما أثمر عن توقفها بشكل كامل في العام 2016.

و تابع «الصالحى» أن استقرار الاوضاع السياسية والاقتصادية داخل مصر ونجاح الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى في تحقيق العديد من الانجازات والمشروعات القومية الكبرى في جميع انحاء البلاد واطلاق العديد من المبادرات لتشغيل الشباب خاصة في ادارة وتملك المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر كان في مقدمة الاسباب وراء مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية .