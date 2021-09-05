أخبار عاجلة

عاجل | 5 أعوام لترميم مدرسة ثانوية -
«زي النهارده».. وفاة المخرج إسماعيل عبدالحافظ 13 سبتمبر 2012 -
«زي النهارده».. اتفاق أوسلو 13 سبتمبر 1993 -
رسميًا.. البنك الأهلي يتعاقد مع مدافع المقاصة -
نقل الممرض ضحية واقعة «السجود لكلب» إلى المستشفى لتلقي العلاج -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير الصرف الصحي

Print
رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير شبكة الصرف الصحي رئيس مدينة دسوق يُتابع تطهير الصرف الصحي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحي، فجر اليوم، بمناطق تطهير شارع عبده زعلوك مع تقاطع شارع عبدالعزيز مع السينما أمام قهوه رويال، ومازال العمل مستمرًا يوميًا بمناطق مختلفة بأنحاء المدينة، بالإضافة إلى متابعة استكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة منها شارع الجيش أمام مستشفى الزهراء، زاويه فرج الصايغ عند بقاله محمد سرور، شارع عطوه طريق قلين، موقف الأرياف عند الصردى، شارع السيد عيسى أمام شبكه الكهرباء، شارع الشهداء بدحروج، وشارع الجماجمونى بدحروج، شارع السجل المدنى بحى مساكن مكه، شارع الدلو بالكشله بمتابعة نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة المحاسب احمد سلطان، ورؤساء الأحياء رئيس حي جنوب رئيس حي شمال والمتابعة الميدانية.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة حل مشاكل الصرف الصحي بكافة أحياء المدينة.

دسوق
دسوق

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
توقف حركة المترو بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب

توقف حركة المترو بخمس محطات بالخط الأول بسبب انقطاع الشبكة الكهربائية بمحطة السيدة زينب

شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

شبكة قنوات SSC الفضائية تؤكد استمرار نقل مباريات دوري المحترفين مجاناً

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي

إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي