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بدأت أعمال التطهير لخطوط الصرف الصحي، فجر اليوم، بمناطق تطهير شارع عبده زعلوك مع تقاطع شارع عبدالعزيز مع السينما أمام قهوه رويال، ومازال العمل مستمرًا يوميًا بمناطق مختلفة بأنحاء المدينة، بالإضافة إلى متابعة استكمال حل مشاكل الصرف الصحي بالمدينة بمناطق متفرقة منها شارع الجيش أمام مستشفى الزهراء، زاويه فرج الصايغ عند بقاله محمد سرور، شارع عطوه طريق قلين، موقف الأرياف عند الصردى، شارع السيد عيسى أمام شبكه الكهرباء، شارع الشهداء بدحروج، وشارع الجماجمونى بدحروج، شارع السجل المدنى بحى مساكن مكه، شارع الدلو بالكشله بمتابعة نائب رئيس المدينة لجهاز النظافة المحاسب احمد سلطان، ورؤساء الأحياء رئيس حي جنوب رئيس حي شمال والمتابعة الميدانية.

وشدد رئيس المدينة على ضرورة حل مشاكل الصرف الصحي بكافة أحياء المدينة.

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