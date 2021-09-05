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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر «الفيس بوك» تضمن قيام أشخاص بإصطحاب مواطن بالقوة بدراجة نارية «تروسيكل» بالإسماعيلية

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً قيام عدد من الأشخاص بإصطحاب شخص بالقوة بدراجة نارية «تروسيكل» بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ،بالفحص تبين قيام (عامل، مقيم بدائرة القسم) وأشقائه بالإمساك بأحد الأشخاص (عاطل، مقيم بدائرة القسم، له معلومات جنائية) لقيامه بسرقة الهاتف المحمول الخاص بالعامل، وحال إصطحابهم له لتسليمه لقسم شرطة ثان الإسماعيلية وفر منهم هارباً منهم»

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.