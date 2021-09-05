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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج إحدى السيارات وسرقة هاتف محمول من داخلها،وضبط مرتكب الواقعة

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام أحد الأشخاص بكسر زجاج إحدى السيارات وسرقة هاتف محمول من داخلها،وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة ثان الإسماعيلية بمديرية أمن الإسماعيلية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة هاتفه المحمول من داخل سيارته حال توقفها».

وأضافت: «تم تشكيل فريق بحث أسفرت جهوده عن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عاطل – مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وبإرشاده تم ضبط الهاتف المحمول، تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .