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العناية الإلهية تنقذ الخطيب من حادث سير

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العناية الإلهية تنقذ الخطيب من حادث سير العناية الإلهية تنقذ الخطيب من حادث سير

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أنقذت العناية الإلهية محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اليوم الأحد، من حادث سير، أثناء عودته من طريق العين السخنة، وهو بعض أصدقائه.

وقطعت سيارة نقل الطريق على محمود الخطيب، على طريق العين السخنة، ولكنه نجح في تفادي الحادث ولم يتعرض لأي إصابات، ودخل رئيس الأهلي إلى أحد محطات الوقود، عقب الحادث مباشرة، والتف حوله بعض الأهالي من أجل الاطمئنان عليه.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي سوف يعقد اجتماعًا هامًا اليوم الأحد، بمقر النادي بالجزيرة، من أجل مناقشة العديد من الملفات الهامة التي طرأت على الساحة في الفترة الأخيرة، أبرزها وصف أحد الإعلاميين للنادي وجماهيره بالنازيين، ويدرس الطرق القانونية للتعامل مع هذا الموقف وفقا لتوصية اللجنة القانونية للنادي.

كما يناقش المجلس موعد تحديد انتخابات مجلس الإدارة، ويستعرض ايضا العديد من الموضوعات الخاصة بالنشاط الرياضي واستعدادات الموسم الجديد والمواعيد الخاصة بافتتاح عدد من المنشآت خلال الفترة القادمة.

المصرى اليوم

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