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بارالمبياد طوكيو 2020 .. بث مباشر حفل ختام دورة الألعاب البارالمبية اليوم الأحد

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بارالمبياد طوكيو 2020 .. بث مباشر حفل ختام دورة الألعاب البارالمبية اليوم الأحد بارالمبياد طوكيو 2020 .. بث مباشر حفل ختام دورة الألعاب البارالمبية اليوم الأحد

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يسدل الستار اليوم الأحد 5-9-2021 على دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، التي استضافتها العاصمة اليابانية حتى في الفترة من 24 أغسطس حتى 5 من سبتمرالجاري.

وشاركت البعثة المصرية بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة، هي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

وحققت بعثة 7 ميداليات، 5 فضية و2 برونزية، نجح منتخب رفع الأثقال في التتويج بـ 6 ميداليات، فيما جاءت الميدالية السابعة من نصيب منتخب البارا تايكوندو.

بعثة مصر احتلت المركز الـ61 على مستوى الدورة البارالمبية والخامس بين الدول العربية خلف جزائر 10 ميداليات (4 ذهبيات وفضيتان و4 برونزيات) وتونس 9 ميداليات (3 ذهبيات و4 فضيات وبرونزيتان)، والأردن 3 ذهبيات والبرونزية الوحيدة، والمغرب التي توجت بميدالية ذهبية و3 فضيات وبرونزيتان، والإمارات التي حصلت على ذهبية واحدة ومثلها برونزية.

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المصرى اليوم

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