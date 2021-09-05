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يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام البدري مع نظيره منتخب الجابون في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد فرانسفيلي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وأعلن الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر الأول لكرة القدم سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق فور وصوله إلى فندق الإقامة في الجابون وذلك استعدادا لمواجهة الجابون في التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثانية للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وأكد طبيب المنتخب على سلامة كل أعضاء البعثة المصرية واتباع كافة الإجراءات وفقًا للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية.

ووصل الدولي المصري ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح لمعسكر المنتخب الوطني في الجابون، استعدادًا لخوض مباراة الجولة الثانية بتصفيات كأس العالم.

صورة نشرها محمد صلاح بقميص منتخب مصر وعلق «10 سنين والعد مستمر»

ولمتابعة مشاهدة بث مباشر لـ مباراة منتخب مصر ضد الجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 اليوم الأحد 5-9-2021 اضغط هنــــا

وغاب محمد صلاح عن مباراة مصر الأولى أمام أنجولا والتي أقيمت بالقاهرة لإجراءات تتعلق بالحكومة البريطانية فيما يخص الحجر الصحي.

يذكر أن منتخب مصر حقق الفوز أمام أنجولا بهدف نظيف، ليتساوى في رصيد النقاط مع منتخب ليبيا الذي فاز على الجابون 2-1.

قنوات أون سبورت تمتلك حق نقل مباريات المنتخب الوطني داخل مصر في مصر بالإضافة إلى قناة بين سبورتس القطرية تمتلك حصريا إذاعة مباراة مصر ضد إنجولا

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصولها على حقوق بث مباريات منتخب مصر الوطني في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بشكل حصري داخل مصر وتذاع المباريات عبر قناة أون سبورت

وأكدت المتحدة أن اتفاقها مع فيفا بخصوص حقوق بث مباريات تصفيات كأس العالم قطر 2022 داخل وخارج مصر أمام أنجولا والجابون وليبيا، بالإضافة إلى مباراتي الدور المقبل الحاسمتين في التأهل إلى المونديال عبر البث الأرضي والفضائي على قنوات أون تايم سبورتس، لكل لهذه التصفيات التي ستنطلق اليوم الاربعاء 1 سبتمبر.

قامت مجموعة قنوات اون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تذيع قناة اون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «.. 11861 معدل الترميز 27500..»

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

يمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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تردد قناة أون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الجابون- مصر الأحد 5 سبتمبر 2021،

21:00 مصر، 22:00 السعودية ON TIME SPORTS فرانسفيلي