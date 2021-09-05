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أبها تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ أنهى حياة مواطن بطلقات قاتلة

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أبها تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ أنهى حياة مواطن بطلقات قاتلة أبها تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ أنهى حياة مواطن بطلقات قاتلة
صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نُسب إليه وأُيد الحكم من الاستئناف

أبها تشهد تنفيذ شرع الله في جانٍ أنهى حياة مواطن بطلقات قاتلة

نفّذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمدينة أبهـا؛ كان قد أقدم على قتل مواطن، بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته.

فيما يلي نصه:

قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية

وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

أقدم / جراب بن مصلح بن دشن القحطاني -سعودي الجنسية- على قتل/ وعلان بن حامد بن ناصر القحطاني- سعودي الجنسية- وذلك بإطلاق النار عليه ما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الإتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرّر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتمّ تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني/ جراب بن مصلح بن دشن القحطاني -سعودي الجنسية- اليوم الأحد 28 / 1 / 1443هـ بمدينة أبها في منطقة عسير.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل مَن يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذّر في الوقت ذاته كل مَن تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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