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رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر أغسطس

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رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر أغسطس رئيس الوزراء يتابع جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر أغسطس

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تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في تقرير تلقاه من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية، جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، خلال شهر أغسطس 2021، حيث أوضح أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 653 حالة، تم رصدها عبر الصحف والمواقع ، ومواقع التواصل الاجتماعي، ومكتب خدمة المواطنين.

وأوضح المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الاستجابات خلال شهر أغسطس شملت صدور 189 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، للفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن إجراء 217 عملية جراحية، وإصدار 13 قرارًا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.

وأشار إلى أن مجهودات اللجنة خلال الشهر الماضي تضمنت أيضًا توفير الإجراءات الطبية لـ 89 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لإجمالي 69 استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 33 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ولفت الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة الاستغاثات الطبية رصدت 7 منشورات كاذبة عبر صفحات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المشار إليها، تم التعامل معها قانونياً، مؤكدا حرص اللجنة على توعية المواطنين بأهمية التأكد من صحة مثل هذه المنشورات والاستغاثات من خلال الرجوع إلى الجهات الحكومية المختصة.

May be an image of ‎text that says '‎اللجنة الطبية العليا الاستغاثات மး ا_ا_لصاين توفير الأد وية بإجمالي ٦٩ استغاثة تم رصدها عبر مواقع التواصل جتماعي والمواقع الإخبارية توفير الطبية ل٩۹ حالة من مرضى لأورام وعمليات رصد واستجابة ٦٣٣ حالة بالصحف والمواقع رية ومواقع التواصل جتماعي ومكتب خدمة المواطنين تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية حالة من ذوي الا حتيا جات الخاصة ۱۹۹ قرار علاج من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء على نفقة مجهو الطبية الاستغاثات خلال شهر أغسطس منشورات كاذبة على صفحات التواصل لاجتماعي والتعامل معها قانونيا إجراء ٢۲٧ عملية جراحية إصدار قرار خاص بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي‎'‎

المصرى اليوم