إجراء 650 حالة دعامة وقسطرة لمرضى القلب في «طنطا التعليمي»

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‏نجح فريق القلب والقسطرة بالمستشفي التعليمى العالمي بجامعة طنطا في تركيب دعامة الحياة لـ 319 مريضاً من مرضي جلطات القلب الحديثة وإجراء 331 حالة قسطرة قلبية تشخيصية خلال شهر يوليو الماضى.

أشاد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، بدقة ومهارة فريق القلب وجميع فريق العمل بقسم أمراض القلب والأوعية الدموية.

من جانبه أشار الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب بطنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى توافر الكوادر الطبية المتخصصة والتمريض المدرب للعمل على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع لاستقبال الحالات الطارئة لمرضي الجلطة الحديثة أو الجلطات القلبية الحادة.

وأوضح الدكتور محمود سليم، مدير المستشفى التعليمي العالمي، أن عدد الحالات بوحدة القسطرة القلبية «التشخيصية والعلاجية» بلغ 319 حالة، بالإضافة إلى 331 دعامة حياة، مؤكدًا حرص المستشفى على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في شتى التخصصات الطبية، خاصة في ظل امتلاكها أحدث الأجهزة والمعدات الطبية عالية الجودة.

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