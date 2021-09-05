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تشهد مكتبة مصر الجديدة، في الخامسة من مساء الغد الإثنين، انطلاق فعاليات ندوة تثقيفية موسعة حول الفطر الأسود، تتناول التعريف بالفطر الأسود وطبيعة الإصابة به وطرق الوقاية منه والعلاج، كما تتناول الندوة تعريف الحاضرين والرد على استفساراتهم حول لقاح ومصل فيروس كورونا وفوائد اللقاح والرد على ما يثار حوله من شائعات وأخبار مغلوطة، ذلك بحضور ومشاركة الدكتورة أميرة عبدالمنعم استشارية أمراض الدم والمناعة، صرح بلك الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة لتابع لها المكتبة.

أشار الدكتور نبيل حلمى إلى ان الندوة تتناول الحقائق العلمية عن العلاقة بين الفطريات والأمراض في الإنسان، والعلاقة بين فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وزيادة عدد الحالات المصابة بالفطر الأسود، وتأثير الممارسات الطبية على ظهور الحالات.

كما يستعرض اللقاء، الحالات الأكثر عرضة للإصابة بالفطر، والأعراض أيضا التي تشير للإصابة به، وكيفية التشخيص والعلاج، وعرض ومناقشة لحالات أصيبت بالفطر، وكيفية تشخصيها وعلاجها، وكيف كانت النتائج الصحية في هذه الحالات.

يذكر أن الفطر الأسود يسمى أيضا بـ«الفطر العفني»، أو «فطر الغشاء المخاطي»، وهو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة، والسماد الطبيعي، والنباتات، والفواكه، والخضراوات المتحللة، بحسب ما ذكره موقع بي بي سي بالعربي، ويؤثر على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري، أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان، أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة «الإيدز».