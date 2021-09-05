الخلاف القديم يعود إلى السطح.. شيكابالا يضرب في منير: «أحمد منيب هو الأستاذ»

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واقفًا كجذع النخل الأصيل، كان يتعمد كابتن الزمالك، اللاعب محمود عبدالرازق شيكابالا، الوقوف مثل «الكينج» محمد منير وأداء حركته الشهيرة، بعد الفوز بأي هدف، نعم الهوية واحدة، الاثنان تعود أصولهم إلى محافظة أسوان، حيثُ نهر النيل وأصحاب البشرة السمراء، لكن بعد فترة تحولت علاقة حُب «شيكابالا» إلى تجاهُل تاريخ المطرب صاحب التاريخ الطويل، بعدما أعلن الأخير أنه «أهلاوي».

خلال ظهور «شيكابالا»، مساء أمس السبت، مع الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة Mbc في برنامج «الحكاية»، سُأل عن المطربين المفضلين، فذكر قائمة طويل تخلو من «منير»، إذ أكد «شيكابالا» أنه يستمع لعمرو دياب وحماقي وتامر حسني، حاول عمرو أديب إعادة السؤال مرة ثانية، بعدما لاحظ تجاهل «شيكابالا» ذكر اسم محمد منير، ليرُد الأول أنه يحب الفنان الراحل أحمد منيب، مؤكدًا: «أحمد منيب هو الأستاذ».

«شيكابالا حبيبي»

في إبريل 2020، كانت علاقة «شيكابالا» ومحمد منير جيدة، إذ داعب منير شيكابالا، وقال في مداخلة لبرنامج «زملكاوي»، الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة «الزمالك»:«شيكابالا حبيبي.. لكنه لا يسمع كلامي».

في أغسطس 2021، اتفق الفنان محمد منير على إقامة حفل غنائي ضخم خلال الفترة المقبلة للاحتفال بفوز نادي الزمالك، بدرع بطولة الدوري الممتاز، بعد فوزهم على الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة.

أجرى الكينج محمد منير، حينها، اتصالاً هاتفيًا بصديقة محمود عبدالرازق شيكابالا، وقدم له التهنئة على الفوز بدرع الدوري، خصوصًا وأنها المرة الأولى لشيكابالا التي سيحمل فيها درع الدوري بصفته قائد وكابتن الزمالك بعد مسيرة طويلة.

تحوّل أهلاوي

في مارس 2021، فاجأ المطرب محمد منير، جمهوره بتراجعه عن تشجيع نادي الزمالك مؤكدًا أنه في الفترة الحالية يحب لاعبي النادي الأهلي وأنه كان من الذين نادوا المشجعين الزملكاوية بتشجيع الأهلي أمام الفريق الألماني بايرن ميونخ.

وعلمت «المصري اليوم»، حينها، أن محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أجرى اتصالًا هاتفيًا بالمطرب محمد منير، لكي يعاتبه على تصريحاته الأخيرة في إحدي البرامج التلفزيونية والتى أكد فيها تراجعه عن تشجيع نادي الزمالك.

شيكابالا ومحمد منير

جاء اتصال شيكابالا بالكينج «منير»، بعد حالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية بين جماهير القطبين، إذ أن «الأباتشي» تربطه علاقة وطيدة بالمطرب محمد منير.

ولاقى التصريح غضبًا من محبي محمد منير الزملكاوية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

شيكابالا ومحمد منير

وكشف مصدر قريب الصلة من شيكابالا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن شيكابالا تعمد عدم ذكر منير بسبب غضبه من تصريحاته الأخيرة ضد الزمالك وجماهيره.

كان شيكابالا، قد أكد تعرضه للمضايقات من بعض الجماهير منذ فترة طويلة تقترب من الـ٢٠ عاما وسط أفعال غريبة يتعرض لها.

وأضاف قائد الزمالك في تصريحاته التليفزيونية عبر قناة إم بي سي مصر أنه لو تم إيقاف هؤلاء الأشخاص من البداية عند حدهم من المسئولين عن الكرة المصرية ما وصل الأمر لهذا الحد.

شيكابالا ومحمد منير

شيكابالا ومحمد منير

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