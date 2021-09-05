مطالبة برلمانية بسرعة تنفيذ «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف»

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اعتبرت النائبة دينا أحمد إسماعيل عضو مجلس النواب، قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف بأنه تاريخى، ومكسب جديد لحواء ويتمشى مع الاهتمام الكبير وغير المسبوق من الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم المرأة المصرية وتحقيق مطالبها.

وأضافت النائبة في بيان أصدرته اليوم، أن هذا القرار ستكون له اثاره الايجابية في سرعة إحالة أية شكاوى بشأن العنف ضد المرأة إلى الجهات المختصة، موضحة أن هذه الوحدة ستساهم في أن يكون القرار سريع بشأن الرد على الشكاوى المقدمة في بلاغات العنف ضد المرأة.

وطالبت النائبة من الحكومة الإسراع في تنفيذ وتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء على أرض الواقع لحماية المرأة من جميع انواع العنف واتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد أي وقائع عنف ضد المرأة مع انشاء فروع للوحدة المجمعة لحماية المرأة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية مؤكدة أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبى في عهد الرئيس السيسى الذي حقق مكاسب متعددة للمرأة المصرية وفى مقدمتها توليها لمختلف المواقع القيادية بجميع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والشعبية

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قد اصدر قراراً ينص على إنشاء وحدة تسمي «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» تتبع مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسى في نطاق القاهرة الكبرى، ويجوز إنشاء فروع لها في مختلف المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام.

ونص القرار على أن هدف الوحدة هو تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، وذلك عن طريق ممثلي الوزارات والجهات المعنية بالوحدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها، وفقا للقواعد القانونية المقررة، والتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأنها، حتى البت فيها، لتمكين الضحايا من تقديم شكاواهن وبلاغاتهن ومتابعتها عن طريق مكان واحد تيسيرا للإجراءات، وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها.