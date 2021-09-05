«صحة الشيوخ» تطالب بالتأنى في إختيار أعضاء وحدة حماية المرأة من العنف

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قالت النائبة الدكتورة نيفين جورج الأنطوني، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قرار مجلس الوزراء بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» دليل على اهتمام الدولة بالمرأة ودعمها للحصول على حقوقها ومكتسباتها من الحرية والاستقلالية، خاصة عندما تكون الوحدة الجديدة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة.

وأضافت في تصريحات لها اليوم الاحد، أن هذا الاهتمام لم تشهده المرأة المصرية من قبل، وإنه جاء كثمار لعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يؤمن بدور المرأة في المجتمع كعضو فعال وله كيان.

وطالبت «جورج» بضرورة التروي في اختيار القائمين على إدارة هذه الوحدة، كي نتمكن من انتشال المرأة بالفعل من العنف الذي تتعرض له، مع ضرورة توفير الحماية والدعم لها، سواء كان دعماً نفسياً أو قانونياً، خاصة إذا كان الاعتداء موجه لها ولأطفالها الصغار.



يذكر أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أصدر قراراً بإنشاء «الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف» التبعة لمجلس الوزراء، وذلك بهدف تلقي الشكاوى والبلاغات المتعلقة بقضايا العنف ضد المرأة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفحصها والتصرف فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة.

كما تقوم الوحدة بالتواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بشأن قضايا المرأة حتى البت فيها، وذلك لتمكين الضحايا من تقديم بلاغاتهن ومتابعتها من خلال طريق واحد تيسيراً للإجراءات وبما يضمن حماية حقوقهن والحفاظ عليها، كما تعمل الوحدة على توفير إقامة مناسبة مؤقتة للضحايا من النساء أثناء إجراءات التحقيق.

وتضم الوحدة ممثلين عن وزارات: العدل، والداخلية والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى ممثلين عن النيابة العامة، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، كما يجوز إضافة ممثلين لوزارات وجهات أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح المشرف العام على الوحدة.