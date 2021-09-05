سقطت على سطح الجيران .. نيابة كفر الدوار تشتبه جنائيًا في وفاة طفلة 5 سنوات

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تواصل نيابة مركز كفر الدوار، برئاسة المستشار محمد وحيد الشريف، رئيس نيابة مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، التحقيقات في مقتل طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات جنائيًا بعد ورود تقرير الطب الشرعي، والذى يفيد بوجود شبهة جنائية خلف الحادث.

وكان اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من مركز شرطة كفر الدوار بالعثور على طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، سقطت من أعلي سطح منزلها على سطح منزل مجاور يستخدم كمخزن، والإرتفاع بين السطحين يبلغ عدة أمتار.

استمع أيمن حسوبة ومحمد عبدالوهاب، وكيلا نيابة مركز كفر الدوار، بسكرتارية عبدالنبي إبراهيم، إلى أقوال أهلية الطفلة المتوفاة والشهود وأقروا بسقوطها من أعلي المنزل على المخزن المجاور، ولم يشتبهوا في وفاة الطفلة جنائيًا.

قام فريق النيابة المكلف بالتحقيقات بمعاينة مكان الحادث في وجود ضباط مباحث المركز، وقررت النيابة انتداب أحد الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف على الجثمان وتحديد أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة حمل رقم 12000 لسنة 2021 جنح مركز كفر الدوار، ووصل تقرير الطبيب الشرعي إلى النيابة وقرر وجود شبهة جنائية خلف حادث وفاة طفلة كفر الدوار عبارة عن خنق وطعن.