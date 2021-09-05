تجديد حبس مسؤولين بإدارة إعلانات حي الجمرك بالإسكندرية

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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الجمرك بالإسكندرية، تجديد حبس 2 من مسئولي إعلانات بحي الجمرك 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بإهدار 4.5 مليون جنيها.

وذلك بعد ان تسلمت النيابة العامة أعمال اللجنة المشكلة لحصر مديونات الوكالات الإعلانية القومية والخاصة بنطاق حي الجمرك في الفترة من 2013 إلى 2019.

كان اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كلف رؤساء الأحياء، بإحالة أي مسؤول للإعلانات بنطاق أحيائهم يثبت تورطه بارتكاب مخالفات أو تسببه في إهدار المال العام إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

وقالت محافظة الإسكندرية، يأتي ذلك بناءً على مطالبة مباحث الأموال العامة لمحافظة الإسكندرية بتكليف لجنة تقوم بحصر كافة مخالفات الوكالات الإعلانية بنطاق الأحياء وتحديد المسؤول عن تلك المخالفات داخل الأحياء.

وقال «الشريف»: «انتهي عصر التقصير ولن نسمح بتواجد متقاعس عن أداء مهام عمله بيننا وسيتم المحاسبة الرادعة تجاه أي موظف يثبت تورطه بإرتكاب مخالفات وإهدار المال العام».

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية لمنع الفساد، وفي إطار حرصه على منع إهدار المال العام ووضع منظومة جديدة كاملة يتم من خلالها استرجاع حق الدولة وتعظيم موارد وخزائن المحافظة ومحاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله داخل الأحياء.