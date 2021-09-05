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شرارة غليان جديد في البلقان.. اشتعال مظاهرات ضد السلطات الصربية

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شرارة غليان جديد في البلقان.. اشتعال مظاهرات ضد السلطات الصربية شرارة غليان جديد في البلقان.. اشتعال مظاهرات ضد السلطات الصربية

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لجأت شرطة مكافحة الشغب في الجبل الأسود اليوم إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين أطلقوا رصاصات في الهواء و ألقوا بزجاجات و حجارة قبل و أثناء تنصيب القس الجديد رأس الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد .

وأفادت تقارير إعلامية أن ما لا يقل عن سبعة ضباط شرطة و عديد من المتظاهرين تعرضوا لإصابات في تلك الاشتباكات ، بينما تم اعتقال ما لايقل عن 14 شخصا .

وذكر تقرير لمحطة "إيه بي سي نيوز " الأمريكية إن المراسم التي اقيمت اليوم الأحد في مدينة ستينجي ، وهي العاصمة السابقة لتلك الدولة البلقانية الصغيرة ، أثار غضب خصوم الكنيسة الصربية في الجبل الأسود والتي أعلنت استقلالها عن جارتها صربيا في 2006 .

وذكر التقرير أن مئات المتظاهرين ، قاموا أمس السبت بمواجهة الشرطة في سيتينجي حول أحد الأديرية التي جرى فيها تنصيب القس رئيس الكنيسة ، وذلك بعد وصوله هو البطريرك الصربي بورفيري بطائرة مروحية هناك ، وفقا لتقرير تلفزيون آر تي سي جي الحكومي ، الذي عرض لقطات للقساوسة و الذين تم اقتيادهم إلى الدير تحت حراسة مشددة من جانب شرطة مكافحة الشغب ، وهم يربتدون سترات واقية لحمايتهم من الرصاص .

كما أقام المتظاهرون حواجز طريق بصناديق القمامة و إطارات السيارات و الحجارة الضخمة وذلك في محاولة لمنع الكنيسة و كبار شخصيات الدولة من المشاركة في التنصيب .

وأخذ المتظاهرون يرددون :" هذه ليست صربيا ، إنها الجبل الأسود " ، حيث قضى المتظاهرون الليل عند الحواجز وسط تقارير تفيد بأن الشرطة ظلت ترسل تعزيزات لكسر الحصار .

لكن المتظاهرين ظلوا يطلقون الرصاص في الهواء و يشعلون النار في إطارات السيارات عند أحد الحواجز ، محاولين منع الشرطة من اقتحامه .

ولايزال مواطنو الجبل الأسود منقسمين على نحو عميق بسبب علاقات بلادهم بصربيا المجاورة و الكنيسة الأرثوذوكسية الصربية و التي تعد المؤسسة الدينية المهيمنة في البلاد .

بينما يعتبر نحو 30% من سكان الجبل السود البالغ عددهم 620 ألف نسمة نفسهم من الصرب .

المصرى اليوم

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