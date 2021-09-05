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يتفقد الموقف الإنشائي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة

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السيسي يتفقد الموقف الإنشائي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة يتفقد الموقف الإنشائي لدار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة

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يقوم الرئيس عبدالفتاح بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير الأعمال والموقف الإنشائي لدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كان السيسي قد شهد اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.

المصرى اليوم

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