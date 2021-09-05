★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بجولة تفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير الأعمال والموقف الإنشائي لدار الأوبرا بمدينة الثقافة والفنون.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

كان السيسي قد شهد اليوم أكبر قافلة إنسانية لرعاية مليون أسرة على مستوى الجمهورية وذلك في إطار احتفالية أبواب الخير.

وصرح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية بأن احتفالية أبواب الخير التي ينظمها صندوق تحيا مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل الخيري، تستهدف حوالي 5 مليون مواطن في إطار تكثيف جهود وإجراءات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وذلك بالتنسيق ما بين القطاع الحكومي وغير الحكومي ومنظمات المجتمع المدني.