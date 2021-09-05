16 مركزًا تواصل استقبال المواطنين للتطعيم بلقاح كورونا في المنيا

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واصل 16 مركزاً للتطعيم، و40 فريقا متحركا في المنيا، استقبال المواطنين لتلقي لقاح كورونا المستجد، داخل 9 مراكز إدارية من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا، بالإضافة إلى 6 مراكز لتطعيم المسافرين للخارج، ضمن خطة وزارة الصحة لمواجهه الوباء.

كما واصلت الوحدات المحلية والإدارات التعليمية ومديرات العموم تطعيم العاملين بها وفقا للجدول الزمني المعلن من مديرية الصحة.

كما واصلت جامعة المنيا، حملة «احمي نفسك» للتحصين من وباء كورونا داخل كليات الجامعة، حيث أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس الجامعة، تخصيص 90 ألف مصل.

وناشد المحافظ اللواء أسامة القاضي المواطنين الإسراع في التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة والسكان وهو: https://egcovac.mohp.gov.eg وذلك للحصول على اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وذلك من خلال الخط الساخن 15335.