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انطلاق أسطول قافلة أبواب الخير التي دشنها الرئيس في أسوان

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انطلاق أسطول قافلة أبواب الخير التي دشنها الرئيس السيسي في أسوان انطلاق أسطول قافلة أبواب الخير التي دشنها الرئيس في أسوان

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كشف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عن إنطلاق أسطول قافلة الخير المخصص لمحافظة أسوان والذى يضم المساعدات الإجتماعية للأسر الأكثر إحتياجاً والأولى بالرعاية بإجمالى 26 ألف كرتونة غذائية متنوعة.

جاء ذلك عقب تدشين الرئيس عبدالفتاح قافلة «أبواب الخير» والتى تعد أكبر قافلة للعمل الخيرى ينظمها صندوق تحيا لدعم ورعاية 5 ملايين مواطن أولى بالرعاية على مستوى الجمهورية وذلك بمناسبة اليوم العالمى للعمل الخيرى.

وأضاف محافظ أسوان أن قافلة أبواب الخير تتم من خلال صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعى وبمشاركة 7 مؤسسات مجتمع مدنى وجمعيات خيرية وهم مصر الخير والجمعية الشرعية والأورمان وبنك الطعام وخير بلدنا والراعى الصالح وأشرقت الخيرية، فضلاً عن 133 جمعية تنمية مجتمع بالقرى والمدن والمراكز.

وأشاد محافظ أسوان بجهود صندوق تحيا مصر ودوره في مساندة الجهود الحكومية والمجتمعية لدعم مسيرة التنمية والبناء وتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى المتواصلة من أجل توفير حياة كريمة للمواطن البسيط وذلك من خلال العمل على إطلاق الكثير من المبادرات الخيرية والتنموية التي تهدف إلى تحقيق الخير ونشر التكافل الإجتماعى ومحاربة الفقر بكل صوره وأشكاله.

المصرى اليوم

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