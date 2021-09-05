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تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم الأحد صوب العاصمة الجابونية ليبرفيل، من أجل متابعة مباراة المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أمام نظيره منتخب الجابون في الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتمثل مباراة اليوم مواجهة آخرى بين اثنين من أبرز مهاجمي الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، وهما المصري محمد صلاح، هدّاف فريق ليفربول ومنتخب الفراعنة، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، قناص المنتخب الجابوني ونجمه الشهير في صفوف آرسنال الإنجليزي.

وتحدث أوباميانج عن المواجهة المرتقبة مع منتخب مصر، مؤكداً أنه يتطلع إليها وإلى مواجهة زميله في الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح، الذي وصفه باللاعب الرائع.

وقال أوباميانج: جاهزون للمواجهة الصعبة مع منتخب مصر، ونتطلع لتحقيق الفوز، من أجل تعديل أوضاعنا في المجموعنة من جديد.

وكان منتخب الجابون قد خسر في الجولة الأولى أمام نظيره المنتخب الليبي، بينما حقق منتخب مصر الفوز على أنجولا.

وأوضح أوباميانج: جميع اللاعبين سيقدمون كل ما لديهم على أرض الملعب، بحثاً عن الفوز ومصالحة جماهيرنا الوفية.

وأضاف أوباميانج: الفريقان يضمان كوكبة من النجوم، وأحب مثل هذه المباريات، وأترقب المواجهة الأولى على الصعيد الدولي أمام لاعب رائع مثل محمد صلاح، ستكون مباراة قوية ومثيرة.